Камера засняла момент смерти девушки, которую застрелил собственный отец | 360°

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Камера засняла момент смерти девушки, которую застрелил собственный отец

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Камера наблюдения сняла последние секунды жизни 30-летней Маргариты К., ее на западе Москвы застрелил родной отец. Информацией и видео поделились «Известия».

Девушка-косметолог вышла из подъезда, села в свой автомобиль, подкарауливший ее отец произвел семь выстрелов из охотничьего ружья. Она погибла на месте. Затем мужчина покончил с собой.

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Московская прокуратура занимается расследованием произошедшего.

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Сообщается, что коммерсант Виктор Р. ранее уже угрожал своей дочери расправой. Он с ее матерью уже давно не жил, отношения у них были плохие. По предварительным данным, девушка работала в сфере пластической хирургии, она собиралась ехать на работу в момент расправы.

До этого сообщили, что работу правоохранительных органов координируют прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и первый заместитель дорогомиловского межрайонного прокурора Павел Абрамов.

Москва

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