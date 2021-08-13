Камчатскому депутату предъявили обвинение в убийстве

Камчатскому бизнесмену, депутату краевого Законодательного собрания Игорю Редькину предъявили обвинение в убийстве. Речь идет о погибшем 30-летнем жителе поселка Озерновский. Об этом сообщила пресс-служба СК по Камчатскому краю.

«Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10 августа 2021 года Редькину И.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Следователи также проверяют версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжатся, сотрудники собирают базу доказательств.

Уголовное дело было возбуждено три дня назад после убийства жителя поселка Озерновский. В начале августа мужчина вечером на местной свалке получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

В тот же день официальный представитель Редькина распространил в СМИ его заявление. Бизнесмен уточнил, что стал невольным участником трагедии и готов понести наказание, которое определит суд. По его словам, он хотел отпугнуть медведя, чтобы обезопасить жителей. В темноте он выстрелил по животному, а потом узнал, что примерно в это время был ранен мужчина. Редькин будет находиться под домашним арестом два месяца.

На днях Редькин написал заявление о приостановлении членства в партии и об отказе от участия в выборах депутатов Законодательного собрания края.