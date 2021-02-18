Камчатский школьник несколько месяцев мучил ребенка-инвалида

17-летнего подростка с Камчатки заподозрили в истязании ребенка с инвалидностью. Против него завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, школьник из Пенжинского района с октября прошлого года издевался над девятилетним ребенком-инвалидом. Он прекрасно понимал, что больной мальчик не может оказать сопротивление и дать отпор. Подозреваемый истязал жертву у себя дома и около школы.

В пресс-службе добавили, что подросток воспитывается в неполной семье. Он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Следователь избрал присмотр за ним, как меру пресечения.

Дело завели по статье УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Максимальное наказание за такое преступление — семь лет лишения свободы.