Камчатский пенсионер выстрелил в голову пасынку

15 января 44-летний мужчина поссорился с сожителем своей матери из-за того, что тот обижал его мать.

Сожитель в ходе конфликта выстрелил в голову оппоненту из ружья 12 калибра. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, но благодаря усилиям медиков выжил.

Подозреваемого в покушении на убийство задержали. Решается вопрос о заключении под стражу. Ведется расследование.