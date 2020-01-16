Камчатский пенсионер выстрелил в голову пасынку
На Камчатке 64-летний мужчина пытался убить сына своей сожительницы. Потерпевший хотел вступиться за мать, сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на сайт регионального управления СК РФ.
15 января 44-летний мужчина поссорился с сожителем своей матери из-за того, что тот обижал его мать.
Сожитель в ходе конфликта выстрелил в голову оппоненту из ружья 12 калибра. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, но благодаря усилиям медиков выжил.
Подозреваемого в покушении на убийство задержали. Решается вопрос о заключении под стражу. Ведется расследование.