Калужский журналист умер после нескольких часов ожидания скорой

Смерть тележурналиста из Калужской области стала поводом для возбуждения уголовного дела. Родные погибшего заявили, что медицинскую помощь он ждал семь часов.

Сотрудник телекомпании «Ника» Константин Кисов, по одной из версий, мог погибнуть из-за ненадлежащего исполнения медиками профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Уголовное дело следователи возбудили о причинении смерти по неосторожности. По нему проводят необходимые следственные действия и экспертизы. Юридическую оценку действиям медиков дадут по результатам расследования.

Вечером 18 сентября журналисту Константину Кисову стало плохо, написал ТАСС. Его брат вызвал скорую. Медики, по данным местных СМИ, приехали через несколько часов.

59-летний Кисов, уточнило РИА «Новости», скончался через полтора часа после госпитализации. Коллеги называют его легендой калужской медиасферы, который был универсальным специалистом. телевидению мужчина посвятил всю жизнь.