Калининградца посадили на 20 лет за покушение на убийство и разбой | 360°

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Калининградца посадили на 20 лет за покушение на убийство и разбой

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Суд приговорил жителя Калининграда к заключению сроком на 20 лет за попытку убийства и разбой. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Ситуация произошла 11 лет назад. Осужденный знал, что пострадавший продал квартиру и будет возвращаться со сделки с деньгами. Тогда он и совершил нападение. Злоумышленник трижды выстрелил жертве в голову, однако деньги забрать не успел и покинул место происшествия.

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Врачи смогли спасти пострадавшего. Задержать фигуранта дела удалось в 2018 году. Тогда мужчина совершил еще одно преступление.

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В результате его приговорили к 20 годам заключения. Кроме того, он должен заплатить первому пострадавшему 10 миллионов рублей.

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