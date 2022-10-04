Калининградца посадили на 20 лет за покушение на убийство и разбой | 360°

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Деньги
04 октября 2022, 14:43
Кредитные каникулы мобилизованным дадут на срок службы и еще 30 дней
Армия
04 октября 2022, 14:43
«Мобилизацию машин» назвали чушью в Госдуме
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Подмосковье
04 октября 2022, 14:41
Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году
Мир
04 октября 2022, 14:35
Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине
Спецоперация
04 октября 2022, 14:35
Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ
Власть
04 октября 2022, 14:34
Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии
Эксклюзив
04 октября 2022, 14:31
«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность
Подмосковье
04 октября 2022, 14:25
Новая детская игровая зона появилась в парке «Фабричный» в Дедовске
Эксклюзив
04 октября 2022, 14:22
«Стрельба не подтверждается». Источник «360» рассказал о конфликте в центре Москвы