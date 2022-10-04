Калининградца посадили на 20 лет за покушение на убийство и разбой | 360°

Криминал 04 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Калининградца посадили на 20 лет за покушение на убийство и разбой

Читать 360tv в

Суд приговорил жителя Калининграда к заключению сроком на 20 лет за попытку убийства и разбой. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Ситуация произошла 11 лет назад. Осужденный знал, что пострадавший продал квартиру и будет возвращаться со сделки с деньгами. Тогда он и совершил нападение. Злоумышленник трижды выстрелил жертве в голову, однако деньги забрать не успел и покинул место происшествия.

Реклама

Врачи смогли спасти пострадавшего. Задержать фигуранта дела удалось в 2018 году. Тогда мужчина совершил еще одно преступление.

Реклама

В результате его приговорили к 20 годам заключения. Кроме того, он должен заплатить первому пострадавшему 10 миллионов рублей.

0 0 0 0 0 0