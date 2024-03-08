08 марта 2024, 00:09
Калининградца приговорили к почти 25 годам колонии за многолетнее насилие над детьми
Жителя Калининграда приговорили к 24,5 года тюрьмы за насилие над детьми
Суд в Калининграде приговорил к 24,5 года колонии строгого режима мужчину, который на протяжении 12 лет насиловал падчерицу и четырех своих детей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба областного суда.
Подсудимый с 2009 по 2021 годы насиловал падчерицу, которой на момент первого преступления было шесть лет. Также насилию подвергались собственные дети мужчины. Обвиняемый снимал происходящее на камеру и записывал в личном дневнике.
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Мужчину признали виновным и приговорили к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а после этого срока — один год и девять месяцев ограничения в свободе. В колонии заключенного будет наблюдать врач-психиатр. Суд взыскал по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого пострадавшего.
В конце февраля в Тюмени осудили мужчину, который надругался над двоюродной сестрой. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
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