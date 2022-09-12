Калининградского электрика заподозрили в двойном убийстве | 360°

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Калининградского электрика заподозрили в двойном убийстве

Калининградское МВД: электрика заподозрили в убийстве соседей под Славском

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Полиция Славского городского округа в Калининградской области начала расследование убийства двух человек. Оно произошло в поселке Привольное. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя — электрика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Славскому городскому округу МО МВД России «Советский» задержали 49-летнего местного жителя. Против него возбудили уголовное дело об убийстве.

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По данным следствия, днем 11 сентября 2022 года в поселке Привольное Славского района около проезжей части электрик несколько раз выстрелил поочередно в 36-летнего и 42-летнего местных жителей. Причиной этому стал давний конфликт.

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Приятельница одного из погибших стала свидетельницей этих событий. Она сообщила о случившемся в полицию. Полицейские в течение часа задержали подозреваемого, он находился у себя дома.

Стражи порядка провели в его квартире обыск.

«Изъяты камуфляжная куртка и штаны, в которые был одет злоумышленник во время совершения преступления, и гладкоствольное ружье», — уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего: допрашивают свидетелей, готовятся провести ряд судебных экспертиз.

Расследование продолжается.

Убийства

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