Калининградский пенсионер едва не погиб от рук пьяного сына из-за наследства
В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который едва не зарезал родного отца, требуя от него наследства. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«Дни.ру» рассказали, что во время ссоры пьяный мужчина прислонил 69-летнего отца к стенке, приставил к горлу нож и пригрозил ему убийством. Неадекватному сыну нужно было наследство, чтобы расплатиться с долгами. Пенсионеру удалось убежать и вызвать правоохранителей. Агрессора задержали, а кухонный нож изъяли.