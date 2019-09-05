Калининградский пенсионер едва не погиб от рук пьяного сына из-за наследства

«Дни.ру» рассказали, что во время ссоры пьяный мужчина прислонил 69-летнего отца к стенке, приставил к горлу нож и пригрозил ему убийством. Неадекватному сыну нужно было наследство, чтобы расплатиться с долгами. Пенсионеру удалось убежать и вызвать правоохранителей. Агрессора задержали, а кухонный нож изъяли.