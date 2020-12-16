Калининградский Гринч попался на краже Деда Мороза. Видео

Ранее судимый за разбой, кражи и хранение наркотиков 34-летний мужчина попался на краже фигурки Деда Мороза в Торговом центре на Московском проспекте Калининграда. Накануне он похитил с экспозиции электроприбор, который дешево продал случайному прохожему.

Источник «360» сообщил, что мужчина долго разгуливал по центру, дожидаясь момента, когда на него никто не будет обращать внимание. Улучив момент, он похитил фигурку Деда Мороза, которую потом также сбыл случайному прохожему за тысячу рублей.

Начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставичная рассказала «360», что мужчина любил гулять по строительным магазинам, но высматривал вовсе не обои и пиломатериалы, и символ Нового года. Он умудрился украсть и продать несколько фигурок.

«Когда была установлена закономерность в исчезновении символов Нового года, фигурант и адрес его проживания вычислили. К сожалению, ни одного Деда Мороза в квартире не было. Выяснилось, что мужчина быстро продавал их в три раза дешевле, чем в магазинах», — рассказала Поставичная.

По фактам краж сейчас ведется проверка. Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.