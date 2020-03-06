Калининградская школьница обвинила таксиста в изнасиловании

По версии следствия, водитель силой взял пассажирку в ночь на 1 марта. Машина находилась в поселке Малое Исаково под Калининградом. После изнасилования таксист высадил школьницу. Девушка попросила о помощи жильцов многоэтажки и позвонила родителям. Те сообщили о произошедшем в полицию.

Подозреваемый заявил о своей невиновности. Его версию событий СК не привел.

Следствие допрашивает свидетелей, назначены судебные экспертизы. Также следователи решили оказать помощь семье потерпевшей, чтобы свести к минимуму причиненную родственникам психологическую травму.