Калининградская школьница обвинила таксиста в изнасиловании
В Калининградской области взяли под стражу 23-летнего таксиста, обвиняемого в изнасиловании школьницы. По заявлению 15-летней девушки, преступление произошло в такси, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
По версии следствия, водитель силой взял пассажирку в ночь на 1 марта. Машина находилась в поселке Малое Исаково под Калининградом. После изнасилования таксист высадил школьницу. Девушка попросила о помощи жильцов многоэтажки и позвонила родителям. Те сообщили о произошедшем в полицию.
Подозреваемый заявил о своей невиновности. Его версию событий СК не привел.
Следствие допрашивает свидетелей, назначены судебные экспертизы. Также следователи решили оказать помощь семье потерпевшей, чтобы свести к минимуму причиненную родственникам психологическую травму.