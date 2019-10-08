Калининградская пенсионерка стала жертвой разбоя

Как сообщила пресс-служба УМВД России по региону, 18 июня на озере Шенфлиз 34-летний местный житель напал на женщину, загоравшую у водоема. Другой мужчина в этот момент достал содержимое сумки пенсионерки. На требование женщины вернуть украденное грабитель ответил отказом, затем несколько раз ударил потерпевшую и скрылся.

34-летнего мужчину задержала полиция, в его отношении возбудили уголовное дело.