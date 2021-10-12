«Какой-то маньяк»: убитая в Гае девушка жаловалась на преследование незнакомцем

Мать убитой в оренбургском городе Гае Айгизы У. рассказала «360», что ее дочь незадолго до убийства преследовал молодой человек. Студентку напугало поведение незнакомца.

Минзалия У., мать одной из убитых студенток в Гае, рассказала, что к девушкам несколько раз подходил молодой человек и спрашивал сигареты.

«Он спрашивал, можно ли познакомиться. Она сказала: „Я не курю“ — и ушла. Потом сказала, что там какой-то маньяк, что-то, видимо, откопала. Он ко всем обращается. Говорят, что его возле школы видели. Она меня успокоила: „Ладно, мама, не беспокойся, через квартал мы домой не ходим, через людное место ходим“. На это я не обращала внимания больше», — рассказала Минзалия У.

На вопрос о том, напугало ли девушек поведение мужчины, мама погибшей ответила утвердительно.

«Да, наверное, чуть-чуть», — подтвердила страх студентки мама.

Тела трех убитых девушек после пожара обнаружили в города Гае Оренбургской области утром 30 сентября. Позже следователи нашли орудие преступления — нож, возбудили уголовное дело.

Подозреваемого в убийстве девушек задержали.