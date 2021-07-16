«Как в кино». Пассажир рассказал, как обезвредил напавшего на пассажиров автобуса в Азове

Мужчина, который напал на пассажиров автобуса в Азове, сделал это без причины. Его никто не провоцировал. Многие даже не поняли, что происходит.

Об этом «360» рассказал пассажир автобуса Артем Бурцев, который смог остановить нападавшего.

«Ничего не предвещало беды, мы ехали нормально. Вообще не из-за чего напал, его никто не провоцировал. Были глаза бешеные. Прямо как в кино. <…> Я увидел нож, хотел его отобрать, а он давай себя тыкать», — отметил он.

Собеседник рассказал, что голыми руками схватился за лезвие, чтобы остановить нападавшего. Ему это удалось.

«Несмотря на мою травму, мне удалось его остановить. Он мне ножом, лезвием, порезал палец, когда выхватывал свой нож из моей руки <…> Потом только пришли люди на помощь», — уточнил он.

Источник в экстренных службах рассказал «360», что в результате нападения пострадали пять человек. В их числе Артем Бурцев — он получил резаные раны ладоней. 41-летней женщине и 50-летнему водителю автобуса нападавший ударил ножом в грудь. Кроме того, он избил 51-летнего пассажира — у него диагностировали гематомы левого плеча и правого предплечья.

В числе пострадавших оказался и сам нападавший: после остановки автобуса он сам себя ударил ножом. Сейчас он находится в реанимации. Источник отметил, что врачи госпитализировали пострадавшую женщину, остальных отпустили домой после оказания помощи.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют мотивы и детали преступления.