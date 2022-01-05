Кадыров сравнил протесты в Казахстане с Чечней 1990-х

Граждане Казахстана, принимающие участие в митингах, не должны доводить ситуацию до критической. С этим призывом к ним обратился глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире своего Instagram, попросив не поддаваться провокациям.

Он напомним, что в тяжелые времена чеченцев приютил у себя казахский народ. Кадыров не понимает, зачем на митингах крушить городскую инфраструктуру, бить сотрудников полиции и военных.

«Зачем агрессивно вести себя? Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — заявил Кадыров.

Руководитель Чечни напомнил, что в 1990-е годы в республике также пытались устроить смуту представители западных спецслужб. Он отметил, что задачей было через Чечню развалить суверенную Россию, пишет «Газета.ru».

«Мы, чеченский народ во главе с руководством, просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий», — сказал Кадыров. Он добавил — ему известно, что такое митинги.

«Из-за них Чечня потеряла сотни тысяч людей и была раздроблена внутри на „тейпы, вирды и фамилии“», — заключил Кадыров.