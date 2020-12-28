Кадыров раскрыл личности напавших на сотрудников ППС в центре Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на сотрудников ППС в Грозном напали два брата из Ингушетии. Их обоих ликвидировали ответным огнем.

Об этом глава Чеченской Республики написал в своем Telegram-канале.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — сообщил он.

Рамзан Кадыров прибыл на место происшествия. Он также выразил соболезнования семье, родным и близким «геройски погибшего» в перестрелке полицейского. Он отметил, что еще один сотрудник полиции пострадал, однако сейчас его состояние стабильное.

Источник фото: Telegram-канал Kadyrov_95

28 декабря двое вооруженных ножами мужчин попытались завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. В результате один из правоохранителей погиб от полученных травм, еще один пострадал. Самих террористов ликвидировали ответным огнем.