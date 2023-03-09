Криминал 09 марта 2023, 11:55 Кадры спасения удерживаемого мужчиной в Нижневартовске ребенка появились в Сети СК показал кадры спасения в Нижневартовске ребенка, которого удерживал мужчина

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Представители Следственного комитета показали, как спасли трехлетнего мальчика из квартиры в Нижневартовске, где его в заложниках удерживал собственный отец. Мужчина уже задержан.

На кадрах видно, как ребенок в одних колготках идет навстречу силовикам. Представитель СК взял его на руки и унес. Остальные правоохранители зашли в квартиру, где находился вооруженный мужчина. Позже следователи показали два ружья, которые забрали у задержанного.

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Утром 9 марта стало известно, что житель Нижневартовска заперся в квартире и удерживал там ребенка. По словам его супруги, он грозился покончить с собой. Мужчина требовал, чтобы с ними связались председатель правления Сбербанка Герман Греф, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и еще один человек, чье имя он забыл.

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В отношении стрелка открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Известно, что подозреваемый, будучи пьяным, открыл огонь с балкона. Несколько пуль он выпустил в направлении полицейских, которые прибыли на место ЧП.