Суд вынес приговор организатору канала контрабанды на Украину магнетронов к ЗРК «Оса»

Сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабанды из России на Украину магнетронов к зенитно-ракетному комплексу «Оса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Канал контрабанды организовал гражданин РФ. По данным ФСБ, в 2020 году мужчину решил незаконно приобрести магнетроны к зенитно-ракетному комплексу «Оса» с целью дальнейшего на Украину.

Злоумышленника задержали 7 ноября того же года, когда он передал 280 тысяч рублей работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса и получил магнетроны.

Против него возбудили дело о контрабанде вооружения и иной военной техники. Дмитровский городской суд Московской области приговорил его к двум годам трем месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.