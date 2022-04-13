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    13 апреля 2022, 15:40

    Суд вынес приговор организатору канала контрабанды на Украину магнетронов к ЗРК «Оса»

    Александр Иванов, Мария Бокарева

    Сотрудники ФСБ пресекли попытку контрабанды из России на Украину магнетронов к зенитно-ракетному комплексу «Оса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Канал контрабанды организовал гражданин РФ. По данным ФСБ, в 2020 году мужчину решил незаконно приобрести магнетроны к зенитно-ракетному комплексу «Оса» с целью дальнейшего на Украину.

    Злоумышленника задержали 7 ноября того же года, когда он передал 280 тысяч рублей работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса и получил магнетроны.

    Против него возбудили дело о контрабанде вооружения и иной военной техники. Дмитровский городской суд Московской области приговорил его к двум годам трем месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.