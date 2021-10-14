Тренер сборной по ачери-биатлон не поверил в причастность спортсменки к убийству в Рязани

Подозреваемой по делу об убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области проходит девушка, имеющая звание мастера спорта по ачери-биатлону. По информации СМИ, речь идет о трехкратной чемпионке России Марии Кореневой. Тренер сборной страны Владимир Матвеев в беседе с ТАСС заявил, что спортсменка никогда не отличалась жестокостью.

По его словам, все участники команды, кто знал Марию лично, сейчас находятся шоковом состоянии и не верят в ее причастность.

«Для нас это действительно шок, потому что я никогда бы не сказал, что Мария обладает какой-либо жестокостью, мы ее знаем с другой стороны, — заявил Владимир Матвеев. При этом он подчеркнул, что никогда не знал про ее личную жизнь и поведение вне команды.

Тренер пояснил, что Мария Коренева была хорошей спортсменкой и могла попасть в сборную, но спорт перестал ее интересовать. Она хотела больше времени проводить с семьей.

«В юношеском возрасте у нее все мысли были о соревнованиях, с появлением семьи стало видно, что приоритеты поменялись. В последнее время она иногда попадала в призы, но в сборной все же хочется видеть людей, которые горят желанием соревноваться», — подчеркнул Матвеев.

Труп 15-летнего подростка нашли в лесу в Рязанской области. По подозрению в причастности к убийству следователи задержали отчима юноши и его знакомую. В ходе допроса мужчина рассказал, что девушка планировала провести некий оккультный обряд, но что-то пошло не так и мальчик умер. Мать подозреваемой рассказала «360», что дочь увлеклась оккультизмом под влиянием знакомого, который помогал ей делать некий тренажер. Обвинения подозреваемым следователи пока не предъявили. Суд продлил срок задержания девушки на 72 часа.