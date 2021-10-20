«К каждому СМИ будет подан иск»: нижегородский экс-министр объяснил новости об угрозах дробовиком в школе от его сына

СМИ написали, что сын экс-министра поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы якобы угрожал принести в школу арбалет и расстрелять из него одноклассников. Но сам Лабуза заявил «360», что журналисты все переврали.

Лабуза рассказал, что между детьми в школе произошел конфликт. Вещи его ребенка выкинули в окно.

«Он сказал, что принесет в школу арбалет. На что напуганные родители на фоне всех этих событий в СМИ уже написали, что он угрожал дробовиком. Есть в группе есть переписка, где все это описано хорошо, и обсуждали, как быть с этой ситуацией. Ну а СМИ подхватили. Про хорошее же писать неинтересно», — сказал экс-министр.

Лабуза сообщил, что его уже проверила полиция на доступ к оружию третьих лиц. Сейчас он готовит иски ко всем СМИ, которые разместили личную информацию ребенка с фотографией без разрешения.

«К каждому СМИ будет подан иск. К каждому!» — заверил Лабуза.

Ранее шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, заявил, что не хотел никого убивать. Об этом писала «Газета.ru».