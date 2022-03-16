Жителя Пензы приговорили к 22 годам заключения за убийство и изнасилование женщины

Житель Пензы отправится в тюрьму за насильственные действия сексуального характера, изнасилование, убийство и покушение на уничтожение чужого имущества. Об этом сообщил «Пенза-Пресс».

По версии следователей, ситуация произошла в феврале прошлого года. Осужденный пришел в гости к своей знакомой в общежитие на улице Калинина. Во время распития алкоголя злоумышленник захотел заняться сексом с погибшей, однако женщина отказала ему. Тогда фигурант дела изнасиловал ее, а после во время совершения действий сексуального характера задушил ее.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина организовал в доме пожар. Огонь уничтожил имущество погибшей на сумму 391 399 рублей.

При чем ранее мужчина уже отбывал срок за убийство женщины. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит моральную компенсацию сыну женщины в размере одного миллиона рублей.