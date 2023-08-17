Криминал 17 августа 2023, 07:53 Южнокорейскому блогеру вынесли приговор за службу наемником ВСУ Наемник ВСУ из Южной Кореи получил 1,5 года тюрьмы условно за поездку на Украину РИА «Новости»

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Бывший боец спецназа Военно-морских сил Южной Кореи, блогер Ли Гын три месяца был в качестве наемника на стороне Украины. На родине его приговорили к 1,5 года тюрьмы условно за нарушение закона о паспортах, сообщило агентство Yonhap.

Правительство Южной Кореи с начала спецоперации запретило своим гражданам ездить на Украину. Несмотря на это, Ли Гын отправился в зону конфликта наемником и провел там три месяца. В мае 2022 года он вернулся домой из-за травмы, и началось разбирательство.

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Суд постановил, что нахождение блогера на Украине могло спровоцировать проблемы для Южной Кореи. Учитывая еще одно правонарушение — в июле 2022 года Ли Гын сбежал с места аварии с мотоциклистом в Сеуле — его приговорили за нарушение закона о паспортах к году и шести месяцам заключения условно с отсрочкой на три года.

По данным на ноябрь прошлого года, сражаться за ВСУ отправились более семи тысяч иностранных наемников. Около половины погибли, многие вернулись домой. Британец Эндрю Хилл рассказал, что сначала поехал волонтером в Польшу, но оттуда его отправили в зону конфликта. Затем мужчина попал в плен.