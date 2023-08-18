Криминал 18 августа 2023, 08:26 Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ МВД: обвиняемого в финансировании ИГИЛ депортировали из Южной Кореи в Россию РИА «Новости»

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Обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* депортировали из Южной Кореи в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело о финансировании терроризма против Шакиржона Улпиджанова возбудили в январе этого года. По данным следствия, обвиняемый, находясь в Южной Корее, перевел деньги участнику ИГИЛ* на территории России.

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«Впоследствии эти деньги были потрачены на приобретение огнестрельного оружия», — пояснила Ирина Волк.

В марте Улпиджанова задержали. После этого российская сторона отдала поручение об организации его депортации. В пятницу, 18 августа, фигуранта дела доставили из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ, заключила официальный представитель министерства.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.