Юриста задержали по подозрению в мошенничестве в Челябинске

«Установлено, что подозреваемый получил от клиента 500 тысяч рублей под предлогом передачи работникам суда с целью повлиять на исход процесса. При этом он заранее знал, что осуществить задуманное не в его компетенции», — пояснили правоохранители.

По данным информагентства, сотрудники МВД в дальнейшем установили еще один аналогичный эпизод. Возбуждены уголовные дела.