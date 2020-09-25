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    25 сентября 2020, 13:39

    Юрист заявил, что конкуренты Гули могут поделить его деньги через суд

    Полина Петрова

    Криминолог, адвокат, доктор юридических наук Денис Гончаров заявил, что конкуренты азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, известного как Гули, могут поделить его деньги через суд.
    Юрист заявил, что конкуренты Гули могут поделить его деньги через суд

    Специалист пояснил, что речь идет о деньгах, которые хранятся в банках, существуют в виде недвижимости и могут быть оформлены на родственников, а также вложены в легальный бизнес, пишет сайт URA.ru.

    «Вот эти средства, которые сейчас в легальной сфере, конкуренты могут попытаться получить через суд законными способами, без всякой стрельбы. В данной ситуации все зависит от профессионального уровня их юристов», — уточнил Гончаров.

    Отмечается, что после убийства Салифова криминальный бизнес достался по наследству его брату Намику Салифову. По причине смерти вора в законе появились претенденты на его активы в разных регионах России. В их числе такие авторитеты как Ахмед Домбаев и Автандил Кобешавидзе.

    Гули застрелили в номере отеля в Турции 20 августа. По информации следователей, убийцей является телохранитель Салифова, 25-летний Хаган Зейналов.

    Новости SMI.FM