Юрист рассказал, как лжемедики зарабатывают в пандемию

«Я считаю, что медицина сегодня — это просто бизнес, как и юриспруденция, поэтому чем хуже людям, тем лучше юристам и тем лучше врачам <…> Осмотр у врача — полторы тысячи рублей. Маленькая пилюлька стоит еще столько же», — объяснил он свою точку зрения.

Толмачев предложил разделять понятия «медицинский бизнес» и «здравоохранение». Помимо этого, среди граждан нужно проводить просветительскую работу, чтобы люди могли сами выбирать между «природной медициной за три копейки» и таблетками за «хорошие деньги».

«Медицинский бизнес — это когда нам пытаются впарить какие-то таблетки, пилюльки, которые стоят хороших денег. <…> Есть так называемая природная медицина. Надо просто людей обучать, какую травку взять, какую мазь взять. Это стоит три копейки, а не триста рублей <…> должна быть просветительская работа», — добавил заместитель председателя Союза юристов Москвы.

Тем не менее злоумышленники умеют втираться в доверие, рассказал врач-психотерапевт, действительный член Российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. Обман можно совершить в любой сфере, потому что мошенники воздействуют на человеческую жадность. Основной рычаг недоброжелателей: предложение получить какую-то услугу за небольшие деньги, купить вещь за меньшую сумму либо заработать много денег за короткий период времени и без усилий.

В основном жертвами мошенников становятся пожилые люди, потому что у них дома хранятся «заначки».