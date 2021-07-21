Юрист объяснил, как решение о вменяемости казанского стрелка повлияет на исход дела

Если суд назначит Ильназу Галявиеву, обвиняемому в массовом убийстве в школе Казани, принудительное лечение, то его могут отпустить через полгода. Однако не исключено, что его будут лечить годами. Такое мнение высказал заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко.

По его словам, невменяемое лицо по законодательству не может нести уголовную ответственность. Однако если обвиняемый представляет общественную опасность, то суд решает, применять к нему принудительные меры медицинского характера или нет. Головко уточнил, что таких людей помещают в закрытое медучреждение с жестким режимом.

«Но стоит заметить, что лицо помещается не на какой-то определенный срок, а на период принудительного лечения. То есть его будут лечить столько, сколько потребуется на усмотрение врачей. Это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился», — сказал Головко РИА «Новости».

Он добавил, что такое решение зависит от медицинской комиссии. При этом оно принимается судом с учетом мнения врачей. По словам Головко, после лечения, когда суд решит, что человек не представляет угрозы, его выпишут. При этом наблюдение за ним продолжится.

Ранее появилась информация о том, что Галявиева признали невменяемым. Однако позже в СК уточнили, что психолого-психиатрическая экспертиза не закончена.

Галявиев утром 11 мая пришел в казанскую школу № 175 и начал расстреливать людей. Погибли семь детей и две учительницы. Еще 24 человека пострадали.