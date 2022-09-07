Юрист Инютин заявил, что пересылка чужих фото запрещена законом | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Реклама

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Интересное

07 сентября 2022, 21:29

Благоустройство дворов завершат в Москве

Криминал

07 сентября 2022, 19:08

Юрист Инютин заявил, что пересылка чужих фото запрещена законом

Читать 360tv в

Юрист Александр Инютин рассказал, что чужие личные фотографии запрещено пересылать посторонним без разрешения человека. За это предусмотрена уголовная ответственность, сообщил издание Life.

Он отметил, что подобные прецеденты уже были неоднократно.

Реклама

«Пересылка видео или фото с другими людьми никак не может быть „частной перепиской“, а значит, вполне может расцениваться как уголовно наказуемое деяние», — уточнил юрист.

Реклама

Он добавил, что-то же самое касается распространения телефонных разговоров.

Законы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама