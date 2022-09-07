Юрист Инютин заявил, что пересылка чужих фото запрещена законом | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Инютин заявил, что пересылка чужих фото запрещена законом

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Юрист Александр Инютин рассказал, что чужие личные фотографии запрещено пересылать посторонним без разрешения человека. За это предусмотрена уголовная ответственность, сообщил издание Life.

Он отметил, что подобные прецеденты уже были неоднократно.

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«Пересылка видео или фото с другими людьми никак не может быть „частной перепиской“, а значит, вполне может расцениваться как уголовно наказуемое деяние», — уточнил юрист.

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Он добавил, что-то же самое касается распространения телефонных разговоров.

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