Криминал 12 апреля 2023, 23:45 Юрист Хаминский рассказал о новом методе мошенников Юрист Хаминский заявил, что мошенники начали подделывать документы

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В последнее время мошенники начали подделывать цифровые документы. Юрист Александр Хаминский рассказал, как не стать жертвой злоумышленников. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, мошенники научились подделывать служебные удостоверения сотрудников полиции, прокуратуры, Центрального банка или работников коммерческих банков и служб социальной защиты.

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Хаминский посоветовал не доверять информации, которую вам сказали по телефону. Также важно помнить о том, что официальные ведомства не используют мессенджеры.