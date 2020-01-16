Юрия Гагарина из Роскосмоса обокрали

Неизвестный похитил более 20 тысяч рублей у тезки Юрия Гагарина. Деньги у москвича пропали с банковской карты. СМИ уверяют, что мужчина работает на Роскосмос.

С заявлением о краже 45-летний Юрий Гагарин обратился в полицию, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Денежных средств он лишился 6 января. Их сняли несколькими транзакциями.

В полиции заметили, что свою банковскую карту москвич никому не передавал, не терял документы на платежное средство и его само. Пароль от карты тоже никому, кроме владельца, не должен быть известен.

Причиненный ущерб составил 20,6 тысячи рублей и 77 копеек. Правоохранительные органы возбудили после случившегося уголовное дело о краже.

По словам источника, жертва мошенников является сотрудником госкорпорации «Роскосмос».