Криминал 18 ноября 2023, 23:24 Юный петербуржец нашел подо льдом мертвеца Подросток нашел мертвеца подо льдом в Петербурге unsplash.com

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Подросток нашел мертвого человека подо льдом в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

Юный житель Северной столицы обратился в правоохранительные органы около 20:00. На место случившегося прибыла оперативно-следственная группа. В канаве подо льдом лежал мертвый одетый мужчина. Погибшего извлекли, его тело отправили в морг для установления причины смерти.

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