Юную балерину нашли мертвой в Москве

Балерину Алесю Лазареву обнаружили мертвой в Москве. Ей было 20 лет. Об этом сообщили в официальной группе московского Театра классического балета в соцсети «ВКонтакте».

«Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в „Дон Кихоте“ <…> 29 мая 2022 года талантливой балерины не стало», — сказано в сообщении.

Лазареву в театре назвали артистичной, сильной, утонченной.

По данным Telegram-канала «112», балерина упала в ванной комнате дома и потеряла сознание. На помощь приехали врачи и пытались ее реанимировать, но девушка скончалась. Причину смерти будут выяснять.

Алеся Лазарева выступала в Театре классического балета, несколько дней назад она вышла на сцену в балете «Дон Кихот». Недавно балерина получила золотую медаль балетного конкурса имени Екатерины Максимовой.