Криминал 14 апреля 2023, 01:47 Юношу убили в центре Краснодара из-за приставки PlayStation Kub Mash: 19-летнего парня убили в Краснодаре из-за приставки Sony PlayStation РИА «Новости»

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Неизвестный убил 19-летнего юношу в Краснодаре, продававшего приставку Sony PlayStation. Злоумышленник явился к молодому человеку после того, как тот разместил объявление о продаже консоли, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Происшествие случилось в квартире дома по улице Октябрьской. Потенциальный покупатель приехал за приставкой утром. Неизвестный в маске зашел в квартиру, набросился на хозяина с ножом, а после покинул место происшествия, унеся с собой плойку, умную колонку «Алису» и ноутбук.

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Тело молодого человека обнаружила его сестра, вернувшись домой вечером.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии два местных жителя предстанут перед судом за убийство и изнасилование девятнадцатилетней девушки. Происшествие случилось в 2009 году, обвиняемые познакомились с будущей жертвой в Тукаевском районе Татарстана. После чего ее вывезли в безлюдное место, изнасиловали и убили.