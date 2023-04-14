Криминал 14 апреля 2023, 23:31 Юноша украл у соседа иконы и самовары на 145 тысяч рублей МВД: 18-летнего жителя Орла осудили за кражу икон и самоваров у соседа РИА «Новости»

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В Орле местный житель вынес из дома соседа иконы и самовары, представлявшие особую культурную и историческую ценность. Ближайшие 2,5 года он проведет в тюрьме, сообщило «МВД Медиа».

Следствие выяснило, что в мае 2022 года 18-летний злоумышленник выяснил, что в доме у живущего рядом мужчины хранятся ценные предметы. В жилье он забрался через форточку, пока хозяина не было.

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Юноше удалось вынести три иконы и четыре самовара. Также он прихватил фигурку в виде лошади. Общая стоимость украденного составила 145 тысяч рублей.

Свою добычу житель Орла сдал в антикварный магазин, а одну икону оставил себе. Владелец ценных предметов, обнаружив пропажу, обратился за помощью в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Во время расследования молодой человек признал свою вину. Благодаря его содействию следствию владельцу вернули почти все украденные вещи.