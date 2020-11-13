Юноша ударил полицейского стулом в Новгородской области
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который ударил стулом сотрудника полиции. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
«Свободная пресса» рассказала, что нападение произошло на Валдае на автозаправке. Молодой человек ударил полицейского кулаком в ответ на просьбу прекратить противоправное поведение в общественном месте. Стражи правопорядка доставили его в отделение, где юноша ударил одного из них стулом. Отмечается, что подросток может угодить за решетку на шесть лет за применение насилия в отношении представителя власти.