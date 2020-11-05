Юноша притворялся девушкой, чтобы вымогать деньги за интимные услуги

19-летний парень разместил в интернете объявление о предоставлении интимных услуг со снимками девушек, которые нашел на различных сайтах. Когда желающие звонили по заявленному номеру, молодой человек сообщал, что является посредником либо общался с потенциальными клиентами женским голосом.

Аферист рассказывал о предоставляемых услугах, их стоимости и сообщал абонентские номера, на которые необходимо перевести деньги. Когда средства приходили на счет, парень прекращал общаться, не выполнив обещаний.

По информации издания, молодой человек обманул по меньшей мере трех человек. Сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 126 тысяч рублей.