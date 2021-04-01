Юноша из ХМАО остался без 180 тысяч после страховки для проститутки

Житель Сургутского района в ХМАО потерял 180 тысяч рублей, которые проститутка потребовала от него в качестве страховки и предоплаты при заказе ее через интернет. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО.

Окружная полиция в честь 1 апреля составила рейтинг самых нелепых мошенничеств, на которые попались местные жители.

Девятнадцатилетний житель Сургутского района увидел в Сети информацию о предоставлении платных интимных услуг. Он позвонил на указанный номер телефона и договорился с проституткой о встрече. Девушка сказала, что нужно внести предоплату и оплатить страховку. Потерпевший сделал более 10 денежных переводов на 180 тысяч рублей.

«Но его вечер так и не был скрашен…», — сказали в полиции.

А 35-летняя жительница Урая познакомилась в интернете с Антоном, который, по его словам, жил в Париже. Они активно переписывались, позже мужчина отправил югорчанке подарок. Он собрал и оформил посылку, оплатил доставку, но только до границы. Антона удивило, что за таможенный сбор придется уплатить получателю.

«Француз сразу же пояснил, что в бандероль вложил купюру в 500 евро, которая компенсирует предстоящие затраты дамы. Югорчанка удивилась и была в предвкушении презента», — завили в пресс-службе.

Поэтому местная жительница перевела в сумме 50 тысяч рублей на неизвестные счета. Однако очередное письмо о взносе насторожило ее.

Кроме того, жителям ХМАО предлагали работать моделями в эскорт-агентствах, а еще они теряли деньги при общении с экстрасенсами.