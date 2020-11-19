Юная тюменка впала в кому после употребления психотропного наркотика

По версии следователей, в июле этого года молодой человек пригласил к себе домой девушку и предложил ей психотропный препарат. После употребления она потеряла сознание. Ее госпитализировали и она впала в наркотическую кому. Подозреваемого поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Он может провести за решеткой 15 лет.