  • Юная теннисистка из Абхазии исчезла в Москве

    21 сентября 2019, 19:42

    Алена Макаренко

    В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии Кварчия Романовна. В аэропорту Внуково она обнималась с неизвестным молодым человеком больше ее никто не видел. Информацию в Facebook разместила абхазская милиция.
    Юная теннисистка из Абхазии исчезла в Москве

    По данным правоохранителей, юная спортсменка прибыла в столичный аэропорт Внуково авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября. В воздушной гавани ее зафиксировала камера видеонаблюдения. Однако после девушку никто не видел.

    «По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

    По соцсетям также распространилось видео якобы с камеры во Внуково. На кадрах видно, что теннисистка обнималась с неизвестным молодым человеком.

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    В МВД Абхазии отказали РИА «Новости» в комментарии по этому поводу. В ведомстве только уточнили, что милиция республики вместе с российскими коллегами ищет девочку.

    Известно, что теннисистка учится в школе олимпийского резерва в Самаре. Неделю назад Эрика заняла первое место на Всероссийском турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.