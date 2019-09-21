Юная теннисистка из Абхазии исчезла в Москве

По данным правоохранителей, юная спортсменка прибыла в столичный аэропорт Внуково авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября. В воздушной гавани ее зафиксировала камера видеонаблюдения. Однако после девушку никто не видел.

«По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

По соцсетям также распространилось видео якобы с камеры во Внуково. На кадрах видно, что теннисистка обнималась с неизвестным молодым человеком.

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В МВД Абхазии отказали РИА «Новости» в комментарии по этому поводу. В ведомстве только уточнили, что милиция республики вместе с российскими коллегами ищет девочку.

Известно, что теннисистка учится в школе олимпийского резерва в Самаре. Неделю назад Эрика заняла первое место на Всероссийском турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису.