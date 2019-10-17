Югорского депутата уличили в подделке диплома

По версии следствия, «летом 2018 года Зайцев, чтобы получить должность директора „Специализированной службы по вопросам похоронного дела“ Пыть-Яха, предоставил в отдел кадров и администрацию поддельный диплом о получении им среднего профессионального образования, при этом о том, что документ поддельный, он знал».

Согласно поддельному диплому, Зайцев в 1985 году закончил Кунгурский техникум. На официальном сайт думы Пыть-Яха в биографии депутата информация об образовании до сих пор не удалена.

После вскрытия подлога Зайцев сразу же уволился из муниципального учреждения и пытался оспорить возбуждение уголовного дела. Впрочем, решение о возбуждении дела прокуратура сочла законным. Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.

Зайцев не ответил на звонки журналистов.

По данным Ura.ru, это у же третий депутат думы Пыть-Яха с поддельным дипломом. Ранее за аналогичные нарушения привлекались Дмитрий Авдеенко и Марсель Тимганов.