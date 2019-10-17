  • Югорского депутата уличили в подделке диплома

    17 октября 2019, 20:15

    Ирина Нагайникова

    Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) и бывший директор местного кладбища Сергей Зайцев подозревается в подделке диплома техникума, без которого он не смог бы занять руководящую должность, сообщил сайт Ura.ru.

    По версии следствия, «летом 2018 года Зайцев, чтобы получить должность директора „Специализированной службы по вопросам похоронного дела“ Пыть-Яха, предоставил в отдел кадров и администрацию поддельный диплом о получении им среднего профессионального образования, при этом о том, что документ поддельный, он знал».

    Согласно поддельному диплому, Зайцев в 1985 году закончил Кунгурский техникум. На официальном сайт думы Пыть-Яха в биографии депутата информация об образовании до сих пор не удалена.

    После вскрытия подлога Зайцев сразу же уволился из муниципального учреждения и пытался оспорить возбуждение уголовного дела. Впрочем, решение о возбуждении дела прокуратура сочла законным. Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.

    Зайцев не ответил на звонки журналистов.

    По данным Ura.ru, это у же третий депутат думы Пыть-Яха с поддельным дипломом. Ранее за аналогичные нарушения привлекались Дмитрий Авдеенко и Марсель Тимганов.