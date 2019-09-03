Югорчанка заявила о вымогательстве на сдаче экзамена в автошколе

В нем девушка сообщила, что во время повторной сдачи экзамена в автошколе инструктор потребовал заплатить тысячу рублей. Мужчина сказал, что в противном случае не пустит ее в автомобиль. Ей пришлось перевести ему деньги на карту, поскольку наличных у нее не оказалось. После этого инструктор допустил ее до экзамена.

По словам девушки, в договоре с автошколой услуга «аренда автомобиля для повторной сдачи экзамена» не прописана. Она добавила, что сборы за аренду машины незаконны и ее права нарушили. Она попросила разобраться в ситуации прокурора Нижневартовска.

В автошколе агентству сообщили, что не нарушили законодательство. По словам руководителя автошколы ДОСААФ Александра Юрьева, аренда автомобиля при повторной сдаче экзамена — платная услуга, стоимость которой составляет тысячу рублей.

В прокуратуре ХМАО отметили, что прокурор примет меры, если выявит нарушения.