Югорчанка стала жертвой мошенников в Instagram, оформив кредиты почти на 3 млн рублей

Жительница поселка Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа пострадала от действий мошенников. В Instagram с 43-летней женщиной связался неизвестный и предложил зарабатывать на бирже. Ради такой возможности югорчанка решила рискнуть и взяла кредиты на 2,8 миллиона рублей.

Как сообщает muksun.fm, пострадавшая от рук мошенников женщина увидела на просторах Instagram объявление о возможности заработка на бирже при поддержке аналитика. Югорчанка нуждалась в деньгах, поэтому отправила заявку и стала ждать ответа.

С ней связался неизвестный мужчина, который представился брокером. Он рассказал, что аналитику полагается 5% от дохода, получаемого с биржи, и предложил гражданке положить на счет 190 долларов. После того как она выполнила это требование, на связь вышла некая Евгения, представившаяся аналитиком.

Она убедила доверчивую югорчанку, что этих средств недостаточно для получения заработка на бирже и предложила взять кредит. В итоге пострадавшая взяла в банках в общей сложности четыре кредита на сумму в 2,8 миллиона рублей.

После того как эти финансы были внесены на депозит, Евгения перестала выходить на связь. Осознав, что вернуть деньги не получится, югорчанка обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.