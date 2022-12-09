Важное 09 декабря 2022, 13:51 Яшина признали виновным в распространении фейков про армию Суд признал бывшего мундепа Яшина виновным в распространении фейков об армии РИА «Новости»

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Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* признали виновным по делу о распространении недостоверной информации о действиях российских военных в рамках специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, такой вердикт вынес Мещанский районный суд.

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В постановлении сказано, что заведомо ложную информацию подсудимый распространял по мотивам политической ненависти. Судья еще оглашает приговор, поэтому наказание для бывшего муниципального депутата пока неизвестно.

Уголовное дело против Яшина* завели в июле 2022 года. По версии следствия, бывший муниципальный депутат в прямом эфире своего YouTube-канала распространил недостоверные сведения о действиях российских военных в украинском городе Буче.

Сторона обвинения запросила суд назначить Яшину девять лет колонии общего режима и ввести запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года.

Бывший муниципальный депутат своей вины не признал. Подсудимый считает, что уголовное дело и суд против него имеют политическую окраску. В СИЗО Яшин* находится уже несколько месяцев. В конце ноября суд продлил его арест до 10 мая 2023 года.

* Илья Яшин — признан в России физическим лицом — иностранным агентом.