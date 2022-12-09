Важное 09 декабря 2022, 15:12 Яшина приговорили к 8,5 годам колонии Суд приговорил бывшего мундепа Яшина к 8,5 годам колонии по делу о фейках про армию РИА «Новости»

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Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин* отправится в колонию общего режима на 8,5 лет по делу о распространении недостоверной информации о российских военных в зоне специальной военной операции. Такое решение вынес Мещанский суд столицы.

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«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — привело слова судьи РИА «Новости».

Согласно материалам дела, Яшин* в прямом эфире своего YouTube-канала сообщил ложные сведения о действиях российских военных в Буче. Уголовное дело против бывшего муниципального депутата завели в июле 2022 года.

Следователи подчеркивали, что автор знал о недостоверности фотографий и видеоматериалов, которые он использовал в своем стриме.

Суд постановил, что Яшин* в своем выступлении действовал по мотивам политической ненависти.

Прокурор просил назначить подсудимому девять лет колонии и запретить вести интернет-ресурсы на четыре года.

Яшин* своей вины не признал. Уголовное дело и судебное заседание он назвал политически мотивированным.

Приговор в законную силу не вступил. Адвокаты осужденного смогут обжаловать его в течение 10 дней.

*Илья Яшин — признан в России физическим лицом, исполняющим функции иноагента.