Японца, который встречался одновременно с 35 девушками, арестовали за мошенничество

Мужчину из Японии Такаси Миягаву арестовали за обман 35 возлюбленных девушек на деньги. Со всеми своими пассиями от крутил романы параллельно, сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на издание Vice.

39-летнего японца обвинили в мошенничестве на 919 тысяч долларов. Зимой женщины узнали о существовании друг друга и заявили на своего избранника в полицию. Миягаву постоянно выдумывал новые даты своего дня рождения и получал от пассий подарки.