06 июля 2023, 15:47
Ямальца оштрафовали на 2 миллиона рублей за продажу контрафактного алкоголя
На Ямале местного жителя признали виновным в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру региона.
Мужчина заказывал в Кирове алкоголь, а потом продавал бутылки с контрафактом в Лабытнанги.
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В результате незаконное предпринимательство принесло местному жителю 570 тысяч рублей.
Суд назначил штраф в размере более двух миллионов рублей.
Преступления
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