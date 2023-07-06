Криминал 06 июля 2023, 15:47 Ямальца оштрафовали на 2 миллиона рублей за продажу контрафактного алкоголя

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На Ямале местного жителя признали виновным в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчина заказывал в Кирове алкоголь, а потом продавал бутылки с контрафактом в Лабытнанги.

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В результате незаконное предпринимательство принесло местному жителю 570 тысяч рублей.

Суд назначил штраф в размере более двух миллионов рублей.

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