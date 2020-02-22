Ямальского чиновника заподозрили в растрате 29 млн рублей

Замглавы Надымского района ЯНАО стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в растрате 29 миллионов рублей. Эта сумма стала частью выплаченных денег на благоустройство города.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в 2019 году чиновник вместе с руководителем «Управления капитального строительства и капитального ремонта» подписали фиктивные акты. В документах говорилось о завершении благоустройства главной площади и бульвара в Надыме.

Контракт на 29 миллионов рублей подписали с организацией «Экспертгрупп». Затем отправили заявку на субсидию и получили деньги. Работы в городе так и не выполнили, а на чиновника завели уголовное дело. Замглавы района подозревают в растрате имущества в крупном размере, а руководителя организации — в пособничестве.

Сейчас следователи занимаются расследованием и выясняют все обстоятельства. Руководителя «Управления капитального строительства и капитального ремонта» уже задержали и отправили под стражу на два месяца. Его обвинили в хищении в особо крупном размере.