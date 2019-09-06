Ямальский подросток под видом девушки в соцсетях «заработал» около 90 тысяч рублей
В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который прикинулся девушкой в соцсетях и выманивал деньги у доверчивых собеседников. Об этом сообщили «Дни.ру».
По данным издания, молодой человек создал фейковый аккаунт в соцсетях под женским ником и вел от его имени переписку с разными мужчинами. В течение месяца под тем или иным предлогом ему удалось выманить у них в общей сложности около 90 тысяч рублей. В итоге один из обманутых пользователей обратился за помощью к правоохранителям. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.