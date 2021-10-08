Ямальский диджей устроил необычное выступление

Житель Салехарда Александр Кульбякин, более известный под псевдонимом DJ Kefrod, выступил в Харбейской долине неподалеку от дороги на Бованенково (Приуральский район). Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Музыкальный сет был рассчитан более чем на час. Свое выступление музыкант опубликовал на YouTube-канале «Ямал-Медиа». Запись происходила в конце сентября.

«Я смотрел много выступлений разных диджеев, которые играли музыку на открытой местности. Конечно, было приятно самому так поиграть. Там, куда мы ездили, было очень красиво. Обычно я работаю в немного других жанрах, но знал, что мы поедем на природу, и когда выбирал композиции в сет, представлял, что будет правильней там», — поделился музыкант.