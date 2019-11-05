Ямалец отправится в тюрьму за взлом страницы бывшей жены

Мужчина знал пароль бывшей жены от страницы в популярной соцсети и в апреле этого года с его помощью зашел в аккаунт. После этого он скопировал личную переписку, изменил семейное положение в информации страницы и пароль, чтобы женщина не смогла вновь зайти на страницу и исправить данные.

В августе потерпевшая обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали вопреки наличию доказательств преступления. Позднее прокурор города отменил это решение, и уголовное дело по статье УК РФ о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации возбудили.

«По результатам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой Нового Уренгоя направлено в суд. За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщила пресс-служба ведомства.